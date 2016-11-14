版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月14日

11月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地
时间16:18时，1港元=0.88163人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为26.8%，高于上交易日收盘的25.31%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.51      1.11
 建设银行                                          5.33      5.46      1.11
 中国银行                                          3.40      3.38      1.14
 农业银行                                          3.17      3.11      1.16
 招商银行                                         18.04     18.14      1.13
 中信银行                                          6.42      4.89      1.49
 交通银行                                          5.69      5.83      1.11
 民生银行                                          9.22      8.65      1.21
 中国人寿                                         22.82     19.40      1.33
 中国平安                                         34.95     40.25      0.98
 中国太保                                         29.99     27.30      1.25
 中信证券                                         17.65     17.56      1.14
 新华人寿                                         44.94     34.10      1.49
 海通证券                                         16.98     14.16      1.36
 华能国际                                          7.17      4.67      1.74
 大唐发电                                          3.98      2.04      2.21
 华电国际                                          5.05      3.19      1.80
 中煤能源                                          6.97      4.38      1.80
 中国神华                                         17.70     17.00      1.18
 中国石油                                          7.44      5.13      1.65
 兖州煤业                                         13.80      6.00      2.61
 中国石化                                          5.02      5.33      1.07
 上海石化                                          6.02      3.96      1.72
 中海油服                                         12.70      6.96      2.07
 仪征化纤                                          4.00      1.53      2.97
 中国铝业                                          4.40      3.33      1.50
 江西铜业                                         20.46     11.92      1.95
 洛阳钼业                                          4.41      1.94      2.58
 紫金矿业                                          3.62      2.67      1.54
 马钢股份                                          3.01      2.03      1.68
 鞍钢股份                                          4.90      4.55      1.22
 重庆钢铁                                          2.52      2.52      1.13
 海螺水泥                                         18.44     23.00      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.43      5.35
 京城机电                                         10.79      3.55      3.45
 中联重科                                          4.93      3.35      1.67
 金隅股份                                          4.66      3.00      1.76
 中国国航                                          7.67      5.00      1.74
 东方航空                                          6.59      3.44      2.17
 南方航空                                          7.44      4.26      1.98
 中国远洋                                          5.84      2.84      2.33
 中海集运                                          4.34      1.71      2.88
 中集集团                                         14.96      9.70      1.75
 中海发展                                          7.28      4.45      1.86
 宁沪高速                                          8.98     10.26      0.99
 深高速                                            9.06      7.63      1.35
 成渝高速                                          5.05      3.07      1.87
 皖通高速                                         16.11      6.22      2.94
 广深铁路                                          4.52      4.26      1.20
 中国南车                                         10.09      7.01      1.63
 中国交建                                         15.93      9.21      1.96
 中国铁建                                         11.91     11.38      1.19
 中国中铁                                          9.61      6.80      1.60
 长城汽车                                         10.54      7.07      1.69
 比亚迪                                           55.49     45.75      1.38
 广汽集团                                         25.48      9.26      3.12
 青岛啤酒                                         31.14     30.95      1.14
 白云山                                           25.52     18.86      1.53
 新华制药                                         14.28      5.91      2.74
 海信科龙                                         10.85      6.28      1.96
 南京熊猫                                         14.67      7.30      2.28
 晨鸣纸业                                          9.61      6.79      1.61
 上海医药                                         20.13     19.46      1.17
 中兴通讯                                         16.65     11.86      1.59
 东方电气                                         10.05      6.03      1.89
 潍柴动力                                         10.50     12.62      0.94
 东北电气                                          8.26      3.09      3.03
 广船国际                                         27.78     11.44      2.75
 昆明机床                                          8.22      2.78      3.35
 一拖股份                                         12.09      4.39      3.12
 北辰实业                                          4.27      2.54      1.91
 创业环保                                          9.08      4.35      2.37
 中国中冶                                          4.68      2.66      2.00
 金风科技                                         17.40     11.52      1.71
 丽珠                                             58.00     47.50      1.38
 万科                                             25.70     20.50      1.42
 郑煤机                                            6.70      3.84      1.98
 大连港                                            2.73      1.42      2.18
 山东墨龙                                         12.70      3.82      3.77
 浙江世宝                                         47.61     12.38      4.36
 复星医药                                         23.93     23.55      1.15
 光大银行                                          3.93      3.44      1.30
 东江环保                                         19.62     13.10      1.70
 上海电气                                          8.42      3.70      2.58
 广发证券                                         19.08     17.54      1.23
 华泰证券                                         21.40     16.66      1.46
 东方证券                                         16.67      8.23      2.30
 光大证券                                         17.99     12.14      1.68
 招商证券                                         19.51     12.12      1.83
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐