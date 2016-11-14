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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:29 BJT

路透基点：华通电脑(惠州)五年期贷款额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾印
刷电路板龙头华通电脑(惠州) 的5,000万美元五年期贷款的额度
分配方案出炉。
 
    台湾银行、玉山商业银行、远东国际商业银行、凯基银行、台新银行
和台北富邦商业银行为最初的牵头行兼簿记行。还有其他六家银行也以同
样的头衔加入。
    
    该贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110
个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor之差超出35个基点，借款人
将支付超出的部分。
    
    加入成为牵头行兼簿记行的银行获得最高前端费18个基点。该贷款案
预计11月23日签署。
    
    所筹资金将用于再融资并用作营运资金。台湾上市的母公司华通电脑
为担保人。(完)
    
  
 (编译 王琛; 审校 李春喜)

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