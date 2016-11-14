路透基点：华通电脑(惠州)五年期贷款额度分配方案出炉--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾印 刷电路板龙头华通电脑(惠州) 的5,000万美元五年期贷款的额度 分配方案出炉。 台湾银行、玉山商业银行、远东国际商业银行、凯基银行、台新银行 和台北富邦商业银行为最初的牵头行兼簿记行。还有其他六家银行也以同 样的头衔加入。 该贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110 个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor之差超出35个基点，借款人 将支付超出的部分。 加入成为牵头行兼簿记行的银行获得最高前端费18个基点。该贷款案 预计11月23日签署。 所筹资金将用于再融资并用作营运资金。台湾上市的母公司华通电脑 为担保人。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。