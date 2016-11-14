《中国新债预测》国开行四期增发债定位稍高二级，情绪谨慎或压制需求

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：50亿元；5年：50亿元；10年：70亿元；20年：30亿元 * 招标时间：3/5年：11月15日9:30-10:30；10/20年：11月15日9:30-11:10； * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：2.77%-2.84%；2.96%-3.02%；3.13%-3.18%；3.45%-3.51% * 预测均值：2.81%；2.99%；3.16%；3.48% 路透上海11月14日 - 中国国家开发银行 周二招标增发三、五、10、20年四期固息债。路透调查 显示，今日银行间资金面紧平衡格局依旧，但现券跟随海外公债走势，二级收益率小幅走升，机构整体情绪略 偏空，在此背景下，预计明日四期债预测均值稍高于二级，分别为2.81%、2.99%、3.16%和3.48%。 上海一券商交易员称，“今天汇率和IRS外盘很凶，现券相对还好，收益率上的不算太多，不过(价格)跌 起来的话，大家情绪就会都不乐观 。” 他并表示，明天四期债结果应该会稍微高位二级，但是估计也不会偏离太多。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10和20年最新收益率为2.8 016%、3.0697%、3.1587%和3.4570%。 华东一银行交易员表示，现在只要美债收益率上涨，国内国债期货就跟着跌，国债收益率就跟着涨，推升 金融债收益率也在上行，感觉解铃还须系铃人，这种情况下明天估计一级国开债也得往高了投，不然拿到了也 肯定还得亏损。 中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不 过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没 有悬念。 明日招标的四期债分别为该行今年第15期 、第六期 、第13期CN160213 =CFXS、第五期 的增发债，票面利率2.65%、2.96%、3.05%、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15、五、六、13期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 3年：50亿元；5年：50亿元 10年：70亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年：11月15日9:30-10:30 10/20年：11月15日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 11/17 起息日 3年：10月20日；5年：2月18日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 11/16-11/17 上市日 11/21 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)