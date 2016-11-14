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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 16:58 BJT

日股业绩：三菱日联金融集团上半年获利减少，因负利率政策损及贷款业务

路透东京11月14日 - 日本按资产计算最大的银行--三菱日联金融集团(MUFG) 公布上半年获利减少18.2%，这么大的降幅为四年来首见，受累于日本央行施行的负利率政策，进一步挤压了贷款利润。

三菱日联4-9月净利为4,905亿日圆(约合46亿美元)，低于上年同期的5,993亿日圆。

两位分析师平均预期为4,368亿日圆。

该行还表示将斥资1,000亿日圆回购至多1.69%的股权。

三菱日联维持全年净利为8,500亿日圆的预估不变，低于汤森路透I/B/E/S访问的16位分析师平均预期的8,941亿日圆。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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