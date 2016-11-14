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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行四期增发债定位稍高二级，情绪谨慎或压制需求

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：50亿元；5年：50亿元；10年：70亿元；20年：30亿元
    * 招标时间：3/5年：11月15日9:30-10:30；10/20年：11月15日9:30-11:10；
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.77%-2.84%；2.96%-3.02%；3.13%-3.18%；3.45%-3.51%
    * 预测均值：2.81%；2.99%；3.16%；3.48%

    路透上海11月14日 - 中国国家开发银行 周二招标增发三、五、10、20年四期固息债。路透调查
显示，今日银行间资金面紧平衡格局依旧，但现券跟随海外公债走势，二级收益率小幅走升，机构整体情绪略
偏空，在此背景下，预计明日四期债预测均值稍高于二级，分别为2.81%、2.99%、3.16%和3.48%。
           
    上海一券商交易员称，“今天汇率和IRS外盘很凶，现券相对还好，收益率上的不算太多，不过(价格)跌
起来的话，大家情绪就会都不乐观 。”
    
    他并表示，明天四期债结果应该会稍微高位二级，但是估计也不会偏离太多。         
   
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10和20年最新收益率为2.8
016%、3.0697%、3.1587%和3.4570%。
    
    华东一银行交易员表示，现在只要美债收益率上涨，国内国债期货就跟着跌，国债收益率就跟着涨，推升
金融债收益率也在上行，感觉解铃还须系铃人，这种情况下明天估计一级国开债也得往高了投，不然拿到了也
肯定还得亏损。
    
     中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不
过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没
有悬念。        
    
     明日招标的四期债分别为该行今年第15期 、第六期 、第13期CN160213
=CFXS、第五期 的增发债，票面利率2.65%、2.96%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第15、五、六、13期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3年：50亿元；5年：50亿元
                    10年：70亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息
    招标时间        3/5年：11月15日9:30-10:30
                    10/20年：11月15日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          11/17
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          11/16-11/17
    上市日          11/21
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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