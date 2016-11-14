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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌3.8%，之前触及约16个月高位后出现获利了结

上海期交所主力1月期胶合约 下跌700元人民币，收报每吨15,335元。

上海指标期胶在隔夜交投中曾触及每吨16,945元人民币，为2015年6月3日以来最高，之后遭遇获利了结而下跌逾4%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月期胶 最新报每公斤164.10美分，下跌6.5美分。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/高琦 审校 白云/孙茉莉)

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