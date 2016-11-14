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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:14 BJT

标题新闻：瑞银集团正在对其香港企业融资团队及专注中国市场的银行家进行重组--内部备忘录

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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