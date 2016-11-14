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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:24 BJT

台湾汇市：台币放量收跌逾1角至三个多月新低，因美元强涨及外资汇出

* 台币收跌逾1角至三个多月新低
    * 因国际美元强涨及外资大举汇出
    * 明日台币波动区间料在31.900-32.000

    路透台北11月14日 - 台币兑美元 周一放量收低逾1角至三个半月新低。交易员
认为，由于国际美元强涨，亚币全面挫低，加上外资大举汇出拖累台币直接掼破31.900，短
线不排除挑战32元整数关口。 
    
    但他们提到，台币贬破31.930后来自出口商抛汇卖压尚待消化，要有效突破32元并不容
易，可能要反覆测试几次。
    
    今日台币收盘逼近31.950，前低为7月28日的31.955；盘中低位则来到31.970也创三个
多月新低，前波低位则为7月29日的31.980。过去三日台币累计共下跌4.9角。
    
    〞这波主要是美元太强，跟以前的亚币竞贬不一样。〞一外商银行交易员说。 
    
    资金流向方面，交易员指出，今日台北外汇及元太外汇合计成交量再放大至19.34亿美
元，主要消化外资强劲的美元买需及出口商畅旺的抛汇卖需，此外，随着日圆贬破107也带
动台币换汇需求增温。
    
    交易员也称，海外NDF三个月天期以内的美元/台币换汇点续为溢价，且一个月至三个月
溢价幅度还不小，显示短线海外法人仍旧看贬台币，不过亚币及台股已连跌多日，短期仍须
留意反弹时点。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘小幅放大；一个月美元/台币远汇 报32.121/32.186，上日收在3
1.930。
    
    新兴亚币周一续跌，马币(林吉特)接近10个月低位，因美国总统当选人特朗普的政策立
场导致美债收益率升高，市场越发担心这可能促使亚洲出现更多资本外流。 
    
    周一韩元 收报1,171.9，为连续第四日下跌，较周五收盘位1,164.8跌0.6%。
 

    台湾股市周一收跌0.19%至8,940.40点，创两个月新低。证券交易所资料显示，外资及
陆资在台股卖超151.71亿台币，连四个交易日卖超共计539.78亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.900-32.000。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成
                       报价                                      亿美元   交量／
                                                                         亿美元 
 台北外汇经纪公      31.949     31.801  31.861-31.970   31.880    12.17    10.20
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.948     31.801  31.875-31.955   31.888     7.17     6.69
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.050/0.070                0.020/0.040
 美元/台币六个月期         -0.030/0.010              -0.080/-0.040
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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