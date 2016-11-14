台湾汇市：台币放量收跌逾1角至三个多月新低，因美元强涨及外资汇出

* 台币收跌逾1角至三个多月新低 * 因国际美元强涨及外资大举汇出 * 明日台币波动区间料在31.900-32.000 路透台北11月14日 - 台币兑美元 周一放量收低逾1角至三个半月新低。交易员 认为，由于国际美元强涨，亚币全面挫低，加上外资大举汇出拖累台币直接掼破31.900，短 线不排除挑战32元整数关口。 但他们提到，台币贬破31.930后来自出口商抛汇卖压尚待消化，要有效突破32元并不容 易，可能要反覆测试几次。 今日台币收盘逼近31.950，前低为7月28日的31.955；盘中低位则来到31.970也创三个 多月新低，前波低位则为7月29日的31.980。过去三日台币累计共下跌4.9角。 〞这波主要是美元太强，跟以前的亚币竞贬不一样。〞一外商银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，今日台北外汇及元太外汇合计成交量再放大至19.34亿美 元，主要消化外资强劲的美元买需及出口商畅旺的抛汇卖需，此外，随着日圆贬破107也带 动台币换汇需求增温。 交易员也称，海外NDF三个月天期以内的美元/台币换汇点续为溢价，且一个月至三个月 溢价幅度还不小，显示短线海外法人仍旧看贬台币，不过亚币及台股已连跌多日，短期仍须 留意反弹时点。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘小幅放大；一个月美元/台币远汇 报32.121/32.186，上日收在3 1.930。 新兴亚币周一续跌，马币(林吉特)接近10个月低位，因美国总统当选人特朗普的政策立 场导致美债收益率升高，市场越发担心这可能促使亚洲出现更多资本外流。 周一韩元 收报1,171.9，为连续第四日下跌，较周五收盘位1,164.8跌0.6%。 台湾股市周一收跌0.19%至8,940.40点，创两个月新低。证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股卖超151.71亿台币，连四个交易日卖超共计539.78亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.900-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.949 31.801 31.861-31.970 31.880 12.17 10.20 司 元太外汇经纪公 31.948 31.801 31.875-31.955 31.888 7.17 6.69 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.050/0.070 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.030/0.010 -0.080/-0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)