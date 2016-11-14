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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:25 BJT

《全球汇市》美元指数劲升至11个月高位，债市抛盘再起

日本第三季GDP增长数据也令人受到鼓舞。数据显示，日本第三季经济环比年率为扩张2
.2%，为连续第三季扩张。 
    
    “美国公债收益率大幅上升起初提振了美元兑日圆，同时围绕美国将实施更多保护主义
贸易政策的担忧现在看来不是那么重要。这类政策将令日圆走强，”三菱日联金融集团(MUF
G)的汇市分析师Lee Hardman说。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0749  1.0850  -0.93  -1.02  1.0860
    美元/日圆            107.91  106.67  +1.16 -10.30  120.30
    欧元/日圆         115.98  115.83  +0.13 -11.11  130.47
    美元/瑞郎            0.9955  0.9875  +0.81  -0.63  1.0018
    英镑/美元            1.2491  1.2599  -0.86 -15.25  1.4738
    美元/加元            1.3580  1.3540  +0.30  -1.87  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8510  6.8230  +0.41  +4.31  6.5680
    澳元/美元            0.7528  0.7550  -0.29  +3.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7075  0.7115  -0.56  +3.66  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0700  1.0716  -0.15  -1.71  1.0886
    欧元/英镑         0.8604  0.8622  -0.21 +16.79  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8276  9.8650  -0.38  +7.17  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4779  8.4032  +0.89  -4.09  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍/孙茉莉/刘秀红/汪红英；审校 于春红/王洋/艾茂林)

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