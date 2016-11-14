《全球汇市》美元指数劲升至11个月高位，债市抛盘再起

日本第三季GDP增长数据也令人受到鼓舞。数据显示，日本第三季经济环比年率为扩张2 .2%，为连续第三季扩张。 “美国公债收益率大幅上升起初提振了美元兑日圆，同时围绕美国将实施更多保护主义 贸易政策的担忧现在看来不是那么重要。这类政策将令日圆走强，”三菱日联金融集团(MUF G)的汇市分析师Lee Hardman说。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0749 1.0850 -0.93 -1.02 1.0860 美元/日圆 107.91 106.67 +1.16 -10.30 120.30 欧元/日圆 115.98 115.83 +0.13 -11.11 130.47 美元/瑞郎 0.9955 0.9875 +0.81 -0.63 1.0018 英镑/美元 1.2491 1.2599 -0.86 -15.25 1.4738 美元/加元 1.3580 1.3540 +0.30 -1.87 1.3839 美元/离岸人民币 6.8510 6.8230 +0.41 +4.31 6.5680 澳元/美元 0.7528 0.7550 -0.29 +3.48 0.7275 新西兰元/美元 0.7075 0.7115 -0.56 +3.66 0.6825 欧元/瑞郎 1.0700 1.0716 -0.15 -1.71 1.0886 欧元/英镑 0.8604 0.8622 -0.21 +16.79 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.8276 9.8650 -0.38 +7.17 9.1705 美元/挪威克朗 8.4779 8.4032 +0.89 -4.09 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍/孙茉莉/刘秀红/汪红英；审校 于春红/王洋/艾茂林)