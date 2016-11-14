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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:36 BJT

日股业绩：三井住友金融集团上半财年获利下滑7.5%，受低利率拖累

路透东京11月14日 - 按资产计日本第三大银行--三井住友金融集团 周一公布，上半财年获利下滑7.5%，与竞争对手一样，也是受国内外低利率水平拖累。

该行公布，4-9月期间净利3,592亿日圆(33.3亿美元)，低于上年同期3,881亿日圆的获利水平，已连续第三年出现上半财年获利下滑状况。

之前两位分析师平均预估，该行上半财年获利3,437亿日圆。

该行维持全财年净利7,000亿日圆的预期不变，符合18位受访分析师平均预估的6,923亿日圆规模。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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