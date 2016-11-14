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市场报道 | 2016年 11月 14日 星期一 17:41 BJT

标题新闻：意大利10月HICP终值与初值一致，较前月上升0.2%较上年同期小跌0.1%--统计局

注：消费者物价调和指数(HICP)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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