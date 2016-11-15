重温稿-台湾货币市场：延续偏紧气氛短率走坚，外资走钱操作心态偏保守

* 市况偏紧，隔拆利率稳中透坚 * 保守心态充斥，负数操作更保守 * 资金少短票成交区间高位升 * 公债附买回市场同样吃紧 记者 高洁如 路透台北11月14日 - 台湾银行间拆款利率周一延续偏紧气氛，稳中透坚。资金调度人 士称，外汇市场大幅变动，外资汇出，外商银和本地银行资金明显趋少，此令月中的资金情 势透出紧张的诡异气氛。 交易员表示，不只是外商银资金变少，原本市场上可拆出余钱的银行，转变立场成为调 入方，令市况更加吃紧。目前市场上大致是〞到期可续，新钱没有〞的情况，各方的操作心 态也偏向保守。 〞市况很惨，找不到钱。〞一位民营商银交易员表示。 已有票券商认为，本周央行的定存单到期偏多，预料央行可能因此减少发行定存单以因 应吃紧的情况。上周五央行即减少冲销市场资金200亿台币，以减少过度波动。 也有交易员表示，有监于月中市场资金即告紧，因此银行负数操作会更保守，不会开太 大的负数以免届时流动性不佳，影响调度。 今日银行间一周拆款利率大致没有大变化，区间仍在0.25-0.29%；拆出予票券商拆款则 由0.33%上扬到0.33-0.34%。 台币兑美元 周一放量收低逾1角至三个半月新低。交易员认为，由于国际美元 强涨，亚币全面挫低，加上外资大举汇出拖累台币直接掼破31.900，短线不排除挑战32元整 数关口。 本地时间17:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.949 31.801 台湾加权股价指数<.TWII 8,940.40 8,957.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.195% 0.192% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.260% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.182-0.360% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.195-0.350% 0.280-0.330% **资金少短票成交区间高位升** 短票方面，票券商交易员指出，市况吃紧，尤其是银行资金相当少，虽然有银行加入买 票行列，但是少数特例，多数银行没有余钱买票，资金情势不佳。 〞银行不做，资金缩很多。...找钱难度高很多，〞一位大型票券商交易员表示。 他们认为，目前银行大多倾向有钱先做拆款为主，给予票券商的买票额度则缩小，利率 提高。由于目前各大金融机构对调度资金还是颇为保守，目前对后势不敢乐观。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.37%；上日区间在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.347%，区间在0.33-0.37% ，成交金额为115.28亿台币；前日加权平均利率为0.335%，区间在0.28-0.35%，成交金额为 90.83亿台币。 自保60天短票成交及加权平均利率上日在0.28-0.38%，平均利率是0.338%，成交金额65 .29亿台币；前日短票成交及加权平均利率均为0.25-0.35%，平均利率是0.331%，成交金额4 9.24亿台币。 台湾央行周一发行5,835亿台币定存单，较存单到期金额6,533.5亿台币，存单发行余额 减698.5亿台币。 周二央行定存单到期金额则为2,771.0亿台币；周三3,941.5亿台币；周四3,194.0亿台 币，以及周五1,594.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为589亿台币，累计超额准备为456亿台币、加 计前期1%的超额准备为1,906亿台币。 **公债附买回市场吃紧** 债券附买回(RP)方面，交易员称，近期市场资金非常紧俏，企业户资金虽算平稳，但金 融市场的大幅变化，尤其是股市大涨大跌，令投信基金面临赎回压力颇大，因此市场的资金 不多。 银行方面，交易员也表示，受到外资汇出、保守气氛的影响，资金也同样短少。整体而 言资金情势并不乐观。 〞投信端赎回力道有出来，银行根本没新钱，〞一位大型证券商交易员表示。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致没变。短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.29-0.30%，同上日；公司债附买回利率亦持平，主要成交在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构承作笔数非常少，因金融机构资金不多，若有成交利率会往上走 高；短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利率同上日主要落在0. 21-0.25%；与银行承作的公债利率主要在0.28-0.30%，公司债则在0.30-0.32%，利率高位走 升至0.33-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)