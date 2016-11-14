版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 18:25 BJT

东南亚股市：收跌印尼股市大跌2.2%，因围绕美国的不确定性打击人气

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   346.42   -21.42   -5.82   +4.09   332.82
    新加坡                     2787.27   -27.33   -0.97   -3.31  2882.73
    马来西亚                  1616.64   -17.55   -1.07   -4.48  1692.51
    泰国                      1469.23   -25.30   -1.69  +14.07  1288.02
    印尼                      5115.74  -116.23   -2.22  +11.38  4593.01
    菲律宾                     6871.48  -103.61   -1.49   -1.16  6952.08
    越南                        673.05    -6.15   -0.91  +16.24   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐