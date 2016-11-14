重温稿-中国环保：今年1-10月全国空气质量总体改善，京津冀仍是重灾区--环保部

路透北京11月14日 - 中国环保部周一称，1-10月监测数据表明，今年以来全国及重点区域颗粒物浓度呈下降趋势，空气质量总体改善，但10月京津冀区域颗粒物浓度同比升高。据专家分析主要原因为，与去年同期相比，京津冀地区气象条件不利于污染物扩散，区域内颗粒物浓度有所升高。

环保部今日发布今年1-10月和10月全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况，1-10月，74个城市中空气质量排名相对较差的后10位城市依次是：邢台、保定、石家庄、唐山、济南、邯郸、郑州、衡水、乌鲁木齐和西安；10月，后10位城市依次是：石家庄、邢台、唐山、保定、太原、邯郸、衡水、沧州、济南和北京。

环保部公布的数据并显示，1-10月，74个城市中空气质量排名相对较好的前10位城市依次是：海口、舟山、惠州、厦门、福州、珠海、丽水、深圳、拉萨和中山市。10月，前10位城市依次是：舟山、福州、海口、惠州、台州、厦门、盐城、丽水、南通和深圳市。

新华社此前晚援引环保部大气环境管理司司长刘炳江称，今年冬季出现重污染天气的频率和强度可能偏高，预计开始供暖后，重污染天气应对形势可能更加严峻，但空气污染峰值不会达到去年爆表的程度。 （完）

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