欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.25美元，因美元追随美国公债收益率上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
意大利下月将举行修宪公投，法国和德国明年将进行全国大选，特朗普赢得美国大选的影响也是风险之一。
特朗普上周二在大选中的获胜，带动美元指数 追随美国公债收益率涨至11个月高位，因市场预期特朗普将提高支出和更多限制贸易，这些举措料将终结过去10年来的低通胀。
英镑兑美元 上周涨至五周高位1.2673美元，目前跌至1.2490。
“英镑下跌是因为美元全线走强，市场初步认为特朗普担任总统未来一年将有利于美元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman。
Hardman补充称，特朗普在大选中获胜使一些市场注意力远离英国退欧一事，并导致投资者出脱英镑空头部位。
英镑兑欧元 涨0.1%至0.86055英镑，接近上周五触及的七周高位0.8567英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。