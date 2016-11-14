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市场报道 | 2016年 11月 14日 星期一 19:00 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.25美元，因美元追随美国公债收益率上涨

意大利下月将举行修宪公投，法国和德国明年将进行全国大选，特朗普赢得美国大选的影响也是风险之一。

特朗普上周二在大选中的获胜，带动美元指数 追随美国公债收益率涨至11个月高位，因市场预期特朗普将提高支出和更多限制贸易，这些举措料将终结过去10年来的低通胀。

英镑兑美元 上周涨至五周高位1.2673美元，目前跌至1.2490。

“英镑下跌是因为美元全线走强，市场初步认为特朗普担任总统未来一年将有利于美元，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman。

Hardman补充称，特朗普在大选中获胜使一些市场注意力远离英国退欧一事，并导致投资者出脱英镑空头部位。

英镑兑欧元 涨0.1%至0.86055英镑，接近上周五触及的七周高位0.8567英镑。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王洋)

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