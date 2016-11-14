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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创逾四个月最大单日降幅，追随大商所油品跌势

路透吉隆坡11月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌逾4%，录得逾四个月来最大日内跌幅，从前一日的四年高位回落，因市场追随中国大商所竞争性油品的跌势。

马来西亚指标1月棕榈油期货 收跌4.1%，报每吨2,852马币(659美元)，创下7月8日以来最大日内跌幅。

成交量为56,634口，高于2015年平均的44,600口。

“市场经历修正，且中国大商所市场也下跌不少，”一位吉隆坡的交易员说，并预计棕榈油将稳定在2,700-2,800马币之间。

中国大商所1月豆油合约 下跌4.3%，1月棕榈油精合约则下跌5%。

周一马币兑美元下跌1.1%至4.3250。

CBOT-12月豆油期货 一度下跌1.4%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计会测试支撑位2,879马币，若跌破则可能进一步跌向下一道支撑位2,814马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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