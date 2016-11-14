国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因有更多来自西方的船货到岸

路透新加坡11月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下跌，交易员表示随着更多西方套利船货在12月前往东方，供给预计将增加。

他们表示，12月亚洲预计将接获100-130万吨来自西方的石脑油，比11月高出至少25%。

其中的一位交易员表示，11月到岸量预计在80万吨左右。

“亚洲石脑油市场正在改善，所以西方船货有更多的空间，不过大部分是环烷油，”一位北亚的交易员说。

贸易商和船运经纪人表示，运费率下降使得贸易商将石脑油船货从西方运往东方有利可图，反过来推高这条航线的运量。

“随着供给有些改善，(12月)套利数量将高于100万吨，”一位在新加坡的行业消息人士称，“从欧洲至东方的套利窗口打开，从美国墨西哥湾地区的套利空间也改善。”

有一笔石脑油和一笔汽油交易达成。

PTT以每桶56.38美元的价格向托克出售5万桶11月29-12月3日船期的95号汽油。

托克以每吨424美元出售2.5万吨12月下半月到岸日本的石脑油。(完)

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