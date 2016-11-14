国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因有更多来自西方的船货到岸

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下跌，交易员表示随着更多西方套利船货在12月前往东方，供给预计将增加。
他们表示，12月亚洲预计将接获100-130万吨来自西方的石脑油，比11月高出至少25%。
其中的一位交易员表示，11月到岸量预计在80万吨左右。
“亚洲石脑油市场正在改善，所以西方船货有更多的空间，不过大部分是环烷油，”一位北亚的交易员说。
贸易商和船运经纪人表示，运费率下降使得贸易商将石脑油船货从西方运往东方有利可图，反过来推高这条航线的运量。
“随着供给有些改善，(12月)套利数量将高于100万吨，”一位在新加坡的行业消息人士称，“从欧洲至东方的套利窗口打开，从美国墨西哥湾地区的套利空间也改善。”
有一笔石脑油和一笔汽油交易达成。
PTT以每桶56.38美元的价格向托克出售5万桶11月29-12月3日船期的95号汽油。
托克以每吨424美元出售2.5万吨12月下半月到岸日本的石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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