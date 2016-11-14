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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 19:52 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水缩窄，因即期供应前景改善

路透新加坡11月14日 - 亚洲燃料油现货升水周一缩窄，上周末油轮开始卸载一些燃料油船货，交易商称这改善了新加坡即期供应前景。

尽管前景有所改善，但周一在普氏交易窗口供应商仍较少见；行业消息人士称，只有一笔指标180-cst燃料油报价，还有一笔380-cst燃料油报价。

行业消息人士称，码头交货升水从上周五触及的两周低点略微反弹。

消息人士称，至少报告有一笔码头交货的交易，价格为每吨258美元，其他供应商提出的零担船货报价为每吨260至263美元。

估计码头交货较新加坡报价周一每吨升水1.64美元，较前收盘价每吨高出0.43美元。

在新加坡现货交易中，达成一笔燃料油现货交易。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)

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