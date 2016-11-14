国际油市：亚洲贸易商聚焦于2017年定期供给谈判

路透新加坡11月14日 - 亚洲贸易商周一聚焦于定期谈判，贸易消息人士称台塑石化与至少一个买家敲定了2017年定期合约。

他们表示，台塑与永顺油品敲定了2017年1-12月的10ppm柴油供给合约，价格为每桶较新加坡报价升水0.55美元，比今年的升水0.70美元低出了约20%。

消息人士还称，其还与永顺油品敲定了航煤和500ppm柴油的供给合约，价格为与新加坡报价持平。

他们表示，2017年的航煤定期合约要低于今年每桶0.10美元的升水，而500ppm柴油的价差要高于今年的每桶贴水0.35美元。

交易员表示，台湾中油公司预计也将很快完成定期谈判。

在孟加拉石油公司(Bangladesh Petroleum Corp)的2017年1-6月定期合约谈判中，联合石化对所有96.5万吨500ppm柴油和90万吨航煤报出了最低的价格。

一位行业消息人士称，联合石化报出的价格是每桶较中东报价升水约2-2.75美元。

孟加拉石油公司预计在1月给出招标结果。

新加坡现货市场有七笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完)

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