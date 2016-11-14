国际油市：亚洲贸易商聚焦于2017年定期供给谈判

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月14日 - 亚洲贸易商周一聚焦于定期谈判，贸易消息人士称台塑石化与至少一个买家敲定了2017年定期合约。
他们表示，台塑与永顺油品敲定了2017年1-12月的10ppm柴油供给合约，价格为每桶较新加坡报价升水0.55美元，比今年的升水0.70美元低出了约20%。
消息人士还称，其还与永顺油品敲定了航煤和500ppm柴油的供给合约，价格为与新加坡报价持平。
他们表示，2017年的航煤定期合约要低于今年每桶0.10美元的升水，而500ppm柴油的价差要高于今年的每桶贴水0.35美元。
交易员表示，台湾中油公司预计也将很快完成定期谈判。
在孟加拉石油公司(Bangladesh Petroleum Corp)的2017年1-6月定期合约谈判中，联合石化对所有96.5万吨500ppm柴油和90万吨航煤报出了最低的价格。
一位行业消息人士称，联合石化报出的价格是每桶较中东报价升水约2-2.75美元。
孟加拉石油公司预计在1月给出招标结果。
新加坡现货市场有七笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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