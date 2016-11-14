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市场报道 | 2016年 11月 14日 星期一 22:37 BJT

美国热股：西门子将以45亿美元收购Mentor Graphics，后者股价涨逾18%

路透11月14日 - 西门子(Siemens AG)同意以每股现金37.25美元的价格，收购美国软件生厂商Mentor Graphics ，对后者的总体估计达45亿美元。

Mentor Graphics周五收报30.68美元，周一盘初暴涨18.5%，报36.36美元。(完) 　　

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