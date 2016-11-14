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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 22:33 BJT

美国热股：韩国三星电子以80亿美元收购哈曼，后者股价暴涨逾25%

路透11月14日 - 韩国三星电子 周一宣布，同意以约80亿美元收购哈曼国际工业 ，这项交易将使三星得以扩张在车用电子市场版图。

哈曼国际工业周五收报87.65美元，周一盘初暴涨25.57%，报110.06美元。(完) 　　

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