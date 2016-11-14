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市场报道 | 2016年 11月 14日 星期一 22:40 BJT

美国热股：一对冲基金敦促Kate Spade出售自身公司，刺激股价上扬

路透11月14日 - 美国对冲基金Caerus Investors敦促Kate Spade 出售自身公司，称对这家手袋和饰品制造商的表现不佳感到担忧。

KATE SPADE周五收报16.62美元，周一盘初上涨3.7%，报17.24美元。(完)

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