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货币新闻 | 2016年 11月 14日 星期一 22:33 BJT

标题新闻：德国BDI工业联盟干事长称在英国退欧协议中，德国不应破坏同欧盟其他成员国的贸易关系

德国BDI工业联盟干事长Markus Kerber

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)

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