全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第八日，因各类船舶运价齐升

路透11月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连升第八日，至去年8月来最高，因各类船舶运价齐涨。

整体乾散货运价指数 升20点，或1.91%，报1,065点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨35点，或1.52%，至2,338点。海岬型船舶日均获利升257美元，报16,526美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“本周伊始，海岬型船运价继续上涨，全球日均获利升至约16,500美元，因大西洋和太平洋贸易活动畅旺，”船舶经纪公司Clarksons Platou在报告中说。

中国铁矿石期货周一上升至近三年最高水准，受钢铁和炼焦煤价格上升支撑。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升47点，或4.65%，报1,058点，为去年7月来最高。日均获利增加369美元，报8,444美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。