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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：11月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 11/10/2016    11/03/2016    11/03/2016    11/12/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       191,062       512,403       494,154       328,879
  
    燕麦 　          0             0             0           100
    大麦             0           612           612         1,493
    玉米       618,155       929,184       889,609       381,911
    高粱         4,405        82,363        82,315       274,821
    大豆     2,785,428     2,671,247     2,623,821     2,239,614
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,347,367      9,666,847
    燕麦         6,299            400
    大麦        25,605         25,908
    玉米    10,795,443      5,928,537
    高粱       697,103      2,392,038
    大豆    19,082,295     16,319,058
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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