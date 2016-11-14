欧洲汇市：英镑跌穿1.25美元，因美元追随美国公债收益率上升

路透伦敦11月14日 - 英镑兑美元周一跌逾1%，美元跟随美国公债收益率大幅上涨，因市场预期在特朗普赢得美国总统大选后通胀将上升。

英镑贸易加权指数 刚刚录得八年来最大两周涨幅，投资者关注重点已不再是英国退欧，而是转向其他地方的政治风险。

一连串欧洲风险事件重压欧元 ，特朗普赢得美国大选的消息被认为将会鼓励全球民粹主义和助长激进的政党。意大利下月将举行修宪公投，法国，荷兰和德国明年将进行全国大选。

英镑兑美元 周一低见1.2445美元，日内大跌1.2%，但仍较两周前的水准高大约2.5%。

英镑兑欧元 上涨0.2%，至大约0.86英镑，接近周五触及的七周高位0.8567英镑。

“如果你看看欧元/英镑，欧元基本上处于低位。这是因为美元题材。”法国巴黎银行汇市策略部门全球主管Steven Saywell说。

“美元反弹，那么，你会卖出那种货币？答案主要看仓位。美国大选前，市场有超多的日圆多头头寸和英镑空头头寸。这告诉我，如果我希望买入美元，我会希望卖出日圆，最后才会卖出英镑，因为市场已经有超多的英镑空头。”