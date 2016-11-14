版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌2%，因美元上升和出口数据疲弱

路透芝加哥11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一下跌约2%，交易员称，因周度出口数据令人失望，以及美元急升拖累商品全面下跌。

CBOT-12月小麦期货 收跌9美分，报每蒲式耳3.94美元，盘中跌至10月5日来最低3.92-1/2美元。。

美元兑一篮子货币触及11个月高位，因通胀加快和预算赤字扩大的风险使美国公债收益率大幅上涨。美元走坚，降低美国小麦在全球市场的竞争力。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米19.1062万吨，低于40-60万吨预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为162,522口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐