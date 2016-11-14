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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          89.77    -3.22    -3.46   6180982
    京东                23.71    -0.33    -1.37  15579955
    新浪              64.97    -4.43    -6.38   1284447
    搜狐              34.10    -1.04    -2.96    176670
    网易             217.91   -16.66    -7.10   1961553
    百度             161.73    -1.22    -0.75   1866425
    
    台湾
    台湾积体电路       28.85    -1.08    -3.61   1560427
    联电                1.80    +0.01    +0.56     97659
    日月光              5.12    -0.22    -4.12    161641
    硅品精密           7.13    -0.03    -0.42    212383
    和信超媒体         2.53    -0.01    -0.39     10778
    友达                3.48    -0.01    -0.29     66774
    中华电信           32.93    -0.48    -1.44     74442
    台湾国际航电      52.24    +2.29    +4.58   2544477
    
    香港
    中国移动           54.12    -0.20    -0.37    109958
    中国联通           10.93    +0.01    +0.09     54057
    中国电信           47.63    -0.42    -0.87      7692
    中芯国际            6.63    -0.54    -7.53     37971
    电讯盈科         5.42    -0.03    -0.55       185
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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