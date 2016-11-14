《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 89.77 -3.22 -3.46 6180982 京东 23.71 -0.33 -1.37 15579955 新浪 64.97 -4.43 -6.38 1284447 搜狐 34.10 -1.04 -2.96 176670 网易 217.91 -16.66 -7.10 1961553 百度 161.73 -1.22 -0.75 1866425 台湾 台湾积体电路 28.85 -1.08 -3.61 1560427 联电 1.80 +0.01 +0.56 97659 日月光 5.12 -0.22 -4.12 161641 硅品精密 7.13 -0.03 -0.42 212383 和信超媒体 2.53 -0.01 -0.39 10778 友达 3.48 -0.01 -0.29 66774 中华电信 32.93 -0.48 -1.44 74442 台湾国际航电 52.24 +2.29 +4.58 2544477 香港 中国移动 54.12 -0.20 -0.37 109958 中国联通 10.93 +0.01 +0.09 54057 中国电信 47.63 -0.42 -0.87 7692 中芯国际 6.63 -0.54 -7.53 37971 电讯盈科 5.42 -0.03 -0.55 185 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。