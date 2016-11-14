澳新经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月15日(二) 2230 澳洲新车销售 10月 -- +2.5% 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 -- 61.9% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第三季 -- +0.9% 产出指数 -- +0.2% 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加2 减少0.98 全职就业人数(万人) -- 减少5.3 就业参与率 64.6% 64.5% 失业率 5.6% 5.6% 11月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月21日当周 11月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)