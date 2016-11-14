版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:46 BJT

****欧洲经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月14日当周

    11月15日(二)
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值       +0.3%     +0.4%
                            (未经季调较上年同期)                  +1.8%     +3.1% 
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值        +0.1%     -0.2%
                                 (较上年同期)                     +0.5%     +0.5% 
  　0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季初值        +0.2%      持平
                            (较上年同期)                          +0.8%     +0.8%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月        +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                          +1.1%     +1.0%
             核心CPI(较前月)                                      +0.2%     +0.2%
                (较上年同期)                                      +1.4%     +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            +0.1%     +0.2%
                           (较上年同期)                           +2.2%     +2.0% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --       +0.2%
                          (较上年同期)                             --       +2.2%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      10月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)               +2.1%      持平
                         (未经季节调整，较上年同期)               +9.1%     +7.2%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)               +0.3%     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)               +1.7%     +1.2%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)           +0.2%     +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)           +1.7%     +1.4%
    1000 德国ZEW经济景气指数                          11月        正8.1     正6.2
                    现况指数                                     正61.5    正59.5
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          9月      顺差225   顺差184
    1000 欧元区GDP(较前季)                第三季第二次估值        +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                    +1.6%     +1.6%
    
    11月16日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)             10月       增加2.0  增加0.7
             按ILO标准计算的失业率         截至9月的三个月          4.9%     4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)                 2.4%    +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)               2.4%    +2.3% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        11月          --      正5.2
    
    11月17日(四)
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第三季          --       9.9%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月          --   顺差3.92
               全球贸易收支(亿欧元)                                 --  顺差25.19
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月        +0.4%      持平
                 (较上年同期)                                     +5.3%     +4.1%
             扣除能源的零售销售(较前月)                           +0.4%      持平
                           (较上年同期)                           +5.4%     +4.0%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   10月终值        +0.3%     +0.4%
                                   (较上年同期)                   +0.5%     +0.5%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                       +0.1%     +0.4%
                               (较上年同期)                       +0.8%     +0.8%
    
    11月18日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月        +0.1%     -0.2%
                            (较上年同期)                          -0.9%     -1.4%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月          --    盈余236
               经季节调整经常帐(亿欧元)                             --    盈余297
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --    流入798  
    
    11月21日当周
        
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月          --  顺差43.74
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     10月          --     106.13
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                           --     101.18
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        --     132.85
    1100 英国CBI总工业订单差值                        11月          --       负17
    1400 欧元区消费者信心指数                      11月初值         --      负8.0    
     (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐