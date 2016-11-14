版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 06:49 BJT

加拿大股市：扳回稍早跌幅收高，金矿类股上扬而防御类股下滑

路透多伦多11月14日 - 加拿大主要股指周一反弹，受助于银行类股扳回稍早跌幅，且金矿类股未受到金价疲弱的拖累。

投资者押注美国总统当选人特朗普将推行的政策会推高通胀，激励全球债券收益率大涨，带动金融类上扬0.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升43.04点或0.3%，报14,598.45点。

该指数10大板块中有六个收高。

包含贵金属和基本金属在内的整体材料类股从稍早跌势中反弹，终场收高0.6%。

公用事业、电信和必需消费品等防御类股则收低。其中必需消费品类股下跌0.7%。

能源类股上扬1.2%，得益于油价回稳。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐