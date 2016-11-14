加拿大股市：扳回稍早跌幅收高，金矿类股上扬而防御类股下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月14日 - 加拿大主要股指周一反弹，受助于银行类股扳回稍早跌幅，且金矿类股未受到金价疲弱的拖累。
投资者押注美国总统当选人特朗普将推行的政策会推高通胀，激励全球债券收益率大涨，带动金融类上扬0.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升43.04点或0.3%，报14,598.45点。
该指数10大板块中有六个收高。
包含贵金属和基本金属在内的整体材料类股从稍早跌势中反弹，终场收高0.6%。
公用事业、电信和必需消费品等防御类股则收低。其中必需消费品类股下跌0.7%。
能源类股上扬1.2%，得益于油价回稳。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。