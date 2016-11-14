全球汇市：美元净多仓升至九个半月高点--CFTC/路透数据

路透11月14日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 一公布的数据，汇市投机客连续第七周增加看多美元押注，净多仓增至逾 九个月高点。 截至11月8日当周，美元净多仓从前一周的207.8亿升至223.6亿美元 ，这是1月末以来最高水平。 上周外汇期货数据的截止日正好是美国选举日，在此之前，美元已经 处于上升走势。上周特朗普胜选，巩固了美元的涨势。 选举日过后，美元指数 上涨了逾4%。11月迄今以来，美元上涨 了1.5%，上月涨逾3%。 “预计特朗普将会兑现竞选承诺，大幅增加基建支出和全面减税，从 而导致通胀明显上升。这种前景刺激了利率将会上升的预期，”Forex.co m的研究主管James Chen表示。 “随之，这给利率和美元带来了上行压力。” 数据显示，日圆净多仓触及6月初以来最低水平，降至31,956口。 日圆兑美元 周一跌至五个月低点，自特朗普上周赢得选举之后 ，日圆已跌逾6%。 英镑净空仓增至89,845口，此前连续五周下降。上周英镑净空仓为10 月中以来最高。 尽管净空仓增加，但英镑前景已经改善，面对一系列欧洲风险，保持 稳定。意大利下月将举行宪法公投，法国、荷兰和德国明年均将举行选举 。 特朗普当选美国总统，投资者认为可能增强英国与欧盟谈判的地位。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 72,619 81,010 空头仓位 40,663 37,850 净仓位 31,956 43,160 欧元(125,000欧元为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 118,897 126,443 空头仓位 248,211 263,828 净仓位 -129,314 -137,385 英镑(62,500英镑为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 53,211 63,739 空头仓位 143,056 146,700 净仓位 -89,845 -82,961 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 6,806 12,744 空头仓位 30,097 32,714 净仓位 -23,291 -19,970 加元(100,000加元为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 32,850 35,723 空头仓位 54,162 51,683 净仓位 -21,312 -15,960 澳元(100,000澳元为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 92,503 85,541 空头仓位 51,395 44,674 净仓位 41,108 40,867 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 11月8日当周 前一周 多头仓位 36,124 28,557 空头仓位 33,619 29,522 净仓位 2,505 -965(完) (编译 张涛；审校 郑茵)