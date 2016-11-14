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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 07:21 BJT

全球汇市：美元净多仓升至九个半月高点--CFTC/路透数据

路透11月14日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
一公布的数据，汇市投机客连续第七周增加看多美元押注，净多仓增至逾
九个月高点。
               
    截至11月8日当周，美元净多仓从前一周的207.8亿升至223.6亿美元
，这是1月末以来最高水平。
    
    上周外汇期货数据的截止日正好是美国选举日，在此之前，美元已经
处于上升走势。上周特朗普胜选，巩固了美元的涨势。
    
    选举日过后，美元指数 上涨了逾4%。11月迄今以来，美元上涨
了1.5%，上月涨逾3%。
    
    “预计特朗普将会兑现竞选承诺，大幅增加基建支出和全面减税，从
而导致通胀明显上升。这种前景刺激了利率将会上升的预期，”Forex.co
m的研究主管James Chen表示。
    
    “随之，这给利率和美元带来了上行压力。”
    
    数据显示，日圆净多仓触及6月初以来最低水平，降至31,956口。
    
    日圆兑美元 周一跌至五个月低点，自特朗普上周赢得选举之后
，日圆已跌逾6%。
    
    英镑净空仓增至89,845口，此前连续五周下降。上周英镑净空仓为10
月中以来最高。
    
    尽管净空仓增加，但英镑前景已经改善，面对一系列欧洲风险，保持
稳定。意大利下月将举行宪法公投，法国、荷兰和德国明年均将举行选举
。
    
    特朗普当选美国总统，投资者认为可能增强英国与欧盟谈判的地位。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
            11月8日当周          前一周
    多头仓位    72,619            81,010
    空头仓位    40,663            37,850
    净仓位      31,956            43,160

    
    欧元(125,000欧元为1口)
          11月8日当周        前一周
    多头仓位    118,897           126,443
    空头仓位    248,211           263,828
    净仓位     -129,314          -137,385
    
    英镑(62,500英镑为1口)
           11月8日当周        前一周
    多头仓位      53,211           63,739
    空头仓位     143,056          146,700
    净仓位       -89,845          -82,961
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           11月8日当周          前一周
    多头仓位       6,806           12,744
    空头仓位      30,097           32,714
    净仓位       -23,291          -19,970


    加元(100,000加元为1口)
           11月8日当周      前一周
    多头仓位       32,850           35,723
    空头仓位       54,162           51,683
    净仓位        -21,312          -15,960
    
    澳元(100,000澳元为1口)
              11月8日当周           前一周
    多头仓位      92,503           85,541
    空头仓位      51,395           44,674
    净仓位        41,108           40,867
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              11月8日当周           前一周
    多头仓位      36,124           28,557
    空头仓位      33,619           29,522
    净仓位         2,505             -965(完)
  
 (编译 张涛；审校 郑茵)

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