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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约528,203口)
    289,860   72,622   72,413  114,915  360,501  477,188  505,536   51,015  22,667
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加6,697口)
    
      1,552     -555    6,460     -483    5,852    7,529   11,757     -832  -5,060
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       54.9     13.7     13.7     21.8     68.3     90.3     95.7      9.7     4.3
    
    各类交易商数量(总计为355家)
    
        178       96       83       51       57      272      198
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 杜明霞)

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