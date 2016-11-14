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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:12 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(248,911口)
    104,721   28,857   23,482  102,787  187,651  230,990  239,990   17,921   8,921
    
    较11月1日变动(未平仓合约：减少8,351口)
    
     -4,726   -5,056   -5,794    1,832    2,541   -8,688   -8,309      337     -42
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       42.1     11.6      9.4     41.3     75.4     92.8     96.4      7.2     3.6
    
    各类交易商数量(总计为297家)
    
        135       56       82       61       71      241      178 (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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