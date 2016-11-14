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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:15 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,973,656口)
    560,814  283,275  624,244  673,039  972,607  1858097  1880126  115,559  93,530 
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加119,044口)
    
     17,718   94,578   26,174   76,806    1,365  120,698  122,117   -1,654  -3,073
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.4     14.4     31.6     34.1     49.3     94.1     95.3      5.9     4.7
    
    各类交易商数量(总计为427家)
        153      115      176      107      122      358      341
    (完)   
    
  
 (整理 徐文焰；审校 张若琪)

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