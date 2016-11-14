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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 07:17 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(620,641口)
    220,604   67,933   67,578  283,210  390,206  571,392  525,717   49,249  94,924
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加5,495口)
    
     10,678   -2,356      -59   -5,504    8,588    5,115    6,173      380    -678
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.5     10.9     10.9     45.6     62.9     92.1     84.7      7.9    15.3
    
    各类交易商数量(总计为589家)
        164      127      138      145      228      396      439  (完)                   

  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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