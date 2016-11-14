版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:18 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(496,516口)
    150,306  229,183   98,054  196,609  126,182  444,969  453,419   51,547  43,097
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加991口)
    
     -1,440    2,058   -8,251   11,086    5,979    1,395     -214     -404   1,205
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.3     46.2     19.7     39.6     25.4     89.6     91.3     10.4     8.7
    
    各类交易商数量(总计为457家)
        152      138      137      119      109      351      321
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐