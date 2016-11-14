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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:19 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月8日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年11月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(233,922口)
    118,385   78,749   28,031   69,406  107,339  215,822  214,119   18,100  19,803
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加30,880口)
    
     29,716    1,378    2,748   -3,782   27,617   28,682   31,743    2,198    -863
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.6     33.7     12.0     29.7     45.9     92.3     91.5      7.7     8.5
    
    各类交易商数量(总计为341家)
        136      111       82       49       65      237      222
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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