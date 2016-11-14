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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 07:20 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月8日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,346,960口)
    402,898  289,463  206,397  588,361  656,582  1197656  1152442  149,304 194,518
    
    较11月1日变动(未平仓合约：增加1,508口)
    
     11,099  -24,366   -7,704   -6,010   35,009   -2,615    2,939    4,123  -1,431
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.9     21.5     15.3     43.7     48.7     88.9     85.6     11.1    14.4
    
    各类交易商数量(总计为767家)
        170      155      185      280      345      563      605
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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