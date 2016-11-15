金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.19%，报838.96点。
中国股市：沪综指连三日收升续创逾10个月新高，领涨板块持续性存疑
中国汇市：人民币收盘跌破6.84元创逾七年半新低，因美指飙升且大行放手
香港股市：恒指收低1.4%触及8月来最低位，受美元走强拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.8%，报59,657.464点。中国铁矿石期货上涨，提振巴西矿商淡水河谷股价。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 走低，交易员担心特朗普当选美国总统，会促使投资者在本地假日前寻求较为安全的投资。雷亚尔收报3.4402/08，上日收报3.3912/23。
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南非股市：追随其它新兴市场下跌，担心美国加大基础设施支出。指标Top-40指数 收盘下跌1.2%，报43,466.18点；大盘综合指数 收盘下跌1.12%，报49,731.89点。
南非汇市：兰特下跌，续受特朗普刺激政策押注拖累
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印度股汇市：因公共假期而休市
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.01%，报960.32点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.63%，报500.14点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.48%，报66.033；卢布兑欧元 升值0.68%，报70.87。(完) (编译 张涛；审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。