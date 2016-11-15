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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 08:00 BJT

金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

路透11月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.19%，报838.96点。

中国股市：沪综指连三日收升续创逾10个月新高，领涨板块持续性存疑

中国汇市：人民币收盘跌破6.84元创逾七年半新低，因美指飙升且大行放手

香港股市：恒指收低1.4%触及8月来最低位，受美元走强拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.8%，报59,657.464点。中国铁矿石期货上涨，提振巴西矿商淡水河谷股价。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 走低，交易员担心特朗普当选美国总统，会促使投资者在本地假日前寻求较为安全的投资。雷亚尔收报3.4402/08，上日收报3.3912/23。

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南非股市：追随其它新兴市场下跌，担心美国加大基础设施支出。指标Top-40指数 收盘下跌1.2%，报43,466.18点；大盘综合指数 收盘下跌1.12%，报49,731.89点。

南非汇市：兰特下跌，续受特朗普刺激政策押注拖累

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印度股汇市：因公共假期而休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.01%，报960.32点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.63%，报500.14点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.48%，报66.033；卢布兑欧元 升值0.68%，报70.87。(完) (编译 张涛；审校 龚芳)

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