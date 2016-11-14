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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 07:40 BJT

****日韩经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
         
    11月14日当周
    
    11月15日(二)
     -- 韩国贸易收支(亿美元)                10月修正值          --        顺差72
                出口                                            --         -3.2%
                进口                                            --         -5.4%
    
    11月16日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    11月17日(四)  
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)       10月             --         +0.2%
                                (较上年同期)                    --         -1.1%
    
    11月18日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月21日当周
    
    11月20日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                  10月             --    顺差4,983
             出口(较上年同期)                  10月             --        -6.9%
             进口(较上年同期)                  10月             --       -16.3%
        
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    暂无重要经济数据。
    (完)    

      
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