《中国报摘》--中国证券报11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--在美元指数时隔近一年之后重新升破100点整数大关的背景下，周一人民币对美元汇率出现较大幅度走软。尽管部分市场参与者对于人民币贬值的预期再度抬头，但业内人士表示，不能夸大这种市场情绪。近期人民币在继续市场化脱离“美元锚”的同时，整体币值水平并未脱离大体稳健的基调。
* 其他:
--深圳证券交易所总经理王建军在参加第四届中法高级别经济财金对话相关活动时透露，近三年来，境外合格机构投资者在深圳市场的开户和持股都增长了近一倍。深港通启动在即，将为各国投资者参与中国经济提供新的机会。
--国家发改委近日批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路项目建设，总投资达1,090.3亿元人民币。
--积成电子 、栋梁新材 等五家上市公司分别发布公告，回复交易所有关恒大人寿短时间内买入卖出后又高于卖出价买入公司股票。恒大人寿称，期间卖出和买入相关公司股票均是基于对当时行情的判断。
--建设银行 、山东省国资委、山东能源集团周一签署市场化债转股框架合作协议，建行将牵头分阶段设立三只总规模210亿元基金与山东能源集团开展市场化债转股合作。这是山东省首单市场化债转股项目。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。