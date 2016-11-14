《中国报摘》--中国证券报11月15日

* 头版头条:

--在美元指数时隔近一年之后重新升破100点整数大关的背景下，周一人民币对美元汇率出现较大幅度走软。尽管部分市场参与者对于人民币贬值的预期再度抬头，但业内人士表示，不能夸大这种市场情绪。近期人民币在继续市场化脱离“美元锚”的同时，整体币值水平并未脱离大体稳健的基调。

* 其他:

--深圳证券交易所总经理王建军在参加第四届中法高级别经济财金对话相关活动时透露，近三年来，境外合格机构投资者在深圳市场的开户和持股都增长了近一倍。深港通启动在即，将为各国投资者参与中国经济提供新的机会。

--国家发改委近日批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路项目建设，总投资达1,090.3亿元人民币。

--积成电子 、栋梁新材 等五家上市公司分别发布公告，回复交易所有关恒大人寿短时间内买入卖出后又高于卖出价买入公司股票。恒大人寿称，期间卖出和买入相关公司股票均是基于对当时行情的判断。