美国金融：巴菲特旗下伯克希尔意外投资美国航空公司，近20年一直回避

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，伯克希尔之后投资了Southwest Airlines，并公开这些持股情况，以免误导投资人以为他回避该公司。
目前还不清楚，投资这些航空股的是巴菲特本人，或是其副手Todd Combs和Ted Weschler之一。
纽约Imperial Capital LLC航空业分析师Adam Hackel表示，这些投资“对于投资人看待这个行业的信心而言，的确很重要”。
伯克希尔未回覆置评要求。
在盘后交易时段，American Airlines上涨3.8%，达美航空涨3.4%， Southwest涨3.3%，United Continental涨2.2%。
伯克希尔周一还公布了投资组合的其他变化。包括沃尔玛 持股减少三分之二左右，至1,300万股。伯克希尔哈撒韦在持有沃尔玛逾10年后，今年稍早开始削减持仓。
另外，伯克希尔还减持管线运营商Kinder Morgan 股票，并撤出对加拿大油气生产商Suncor Energy 的投资。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。