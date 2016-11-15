美国金融：巴菲特旗下伯克希尔意外投资美国航空公司，近20年一直回避

巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，伯克希尔之后投资了Southwest Airlines，并公开这些持股情况，以免误导投资人以为他回避该公司。

目前还不清楚，投资这些航空股的是巴菲特本人，或是其副手Todd Combs和Ted Weschler之一。

纽约Imperial Capital LLC航空业分析师Adam Hackel表示，这些投资“对于投资人看待这个行业的信心而言，的确很重要”。

伯克希尔未回覆置评要求。

在盘后交易时段，American Airlines上涨3.8%，达美航空涨3.4%， Southwest涨3.3%，United Continental涨2.2%。

伯克希尔周一还公布了投资组合的其他变化。包括沃尔玛 持股减少三分之二左右，至1,300万股。伯克希尔哈撒韦在持有沃尔玛逾10年后，今年稍早开始削减持仓。

另外，伯克希尔还减持管线运营商Kinder Morgan 股票，并撤出对加拿大油气生产商Suncor Energy 的投资。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校)