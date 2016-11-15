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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月15日

路透11月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7576
港元 )
    
    美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点，因金融类股
的急升抵消科技类股的大幅下挫，投资者押注利率将上升带动金融股升势。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.450     0.67        12506       9.499       -0.11
 中国铝业                            10.840      -0.55       91680       3.364       1.01
 中国移动                            54.120      -0.37       109958      83.968      -0.04
 中国人寿                            12.470      1.14        132044      19.347      -0.27
 中石油                              65.670      -0.14       16988       5.094       -0.69
 中石化                              68.660      -0.85       24384       5.326       -0.07
 汇丰控股                            39.640      1.05        2269989     61.502      1.41
 中电信                              47.630      -0.87       7692        3.695       -0.41
 中国联通                            10.930      0.09        54057       8.479       -0.48
 兖州煤业                            7.660       -1.03       1732        5.942       -0.96
 华能国际                            24.110      -0.41       14400       4.676       0.13
 南方航空                            27.500      -0.43       3691        4.267       0.16
 东方航空                            22.260      -0.27       1317        3.454       0.40
 中芯国际                            6.630       -7.53       37971       1.029       -1.09
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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