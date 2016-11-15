《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7576 港元 ) 美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点，因金融类股 的急升抵消科技类股的大幅下挫，投资者押注利率将上升带动金融股升势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.450 0.67 12506 9.499 -0.11 中国铝业 10.840 -0.55 91680 3.364 1.01 中国移动 54.120 -0.37 109958 83.968 -0.04 中国人寿 12.470 1.14 132044 19.347 -0.27 中石油 65.670 -0.14 16988 5.094 -0.69 中石化 68.660 -0.85 24384 5.326 -0.07 汇丰控股 39.640 1.05 2269989 61.502 1.41 中电信 47.630 -0.87 7692 3.695 -0.41 中国联通 10.930 0.09 54057 8.479 -0.48 兖州煤业 7.660 -1.03 1732 5.942 -0.96 华能国际 24.110 -0.41 14400 4.676 0.13 南方航空 27.500 -0.43 3691 4.267 0.16 东方航空 22.260 -0.27 1317 3.454 0.40 中芯国际 6.630 -7.53 37971 1.029 -1.09 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。