《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**证券时报**
--大连商品交易所焦炭、焦煤品种交易限额管理周一开始实施，交易所当日公布对13名客户采取的监管措施，对焦煤品种4名客户、焦炭品种7名客户进行了限制开仓交易，对8家会员单位进行了风险提示，并对2名客户采取限制其相关合约上开仓1个月的监管措施。
--平安银行 公告，由行长胡跃飞提名，原浙江稠州商业银行行长何之江被聘为平安银行副行长。记者获悉，何之江回归平安银行后较大可能分管资金同业条线及其他相关条线的管理。
**上海证券报**
--中国证券投资基金业协会发布信息披露内容与格式指引，私募股权投资基金、创业投资基金(PE/VC)应定期向投资者披露基金信息，其中半年报应在当年9月底之前完成，年报应在次年6月底之前完成。
--国轩高科 公告，拟向特定投资者非公开发行不超过1.15亿股，募集不超过36亿元人民币，投向新一代高比能动力锂电池产业化项目等；上汽投资、博时基金等参与认购。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。