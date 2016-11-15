《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日

**证券时报**

--大连商品交易所焦炭、焦煤品种交易限额管理周一开始实施，交易所当日公布对13名客户采取的监管措施，对焦煤品种4名客户、焦炭品种7名客户进行了限制开仓交易，对8家会员单位进行了风险提示，并对2名客户采取限制其相关合约上开仓1个月的监管措施。

--平安银行 公告，由行长胡跃飞提名，原浙江稠州商业银行行长何之江被聘为平安银行副行长。记者获悉，何之江回归平安银行后较大可能分管资金同业条线及其他相关条线的管理。

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会发布信息披露内容与格式指引，私募股权投资基金、创业投资基金(PE/VC)应定期向投资者披露基金信息，其中半年报应在当年9月底之前完成，年报应在次年6月底之前完成。

--国轩高科 公告，拟向特定投资者非公开发行不超过1.15亿股，募集不超过36亿元人民币，投向新一代高比能动力锂电池产业化项目等；上汽投资、博时基金等参与认购。(完)