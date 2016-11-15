《香港报摘》--经济日报11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--＂股王＂腾讯 昨日再跌3.7%至192.6港元，从上周高位，腾讯不足一周市值蒸发近1,600亿港元。综合投资界分析，腾讯基本业务虽无出现问题，但美国债息急升，带动短线资金重返美国；科网股处于弱势，腾讯估值较同业高、及该股年内累计升幅达26%，成为大户获利套现对象。
**其他**
--智能手机业进入第四季旺季，瑞声科技 董事总经理莫祖权透露，踏入11月中，看不到未来一个半月会发现不利状态，相信第四季业绩可以如以往取得约双位数字增长。
--富智康 公布，首三季利润大减63.6%，录得6,545.1万美元。公司此前发布盈警指，受主要客户转型减少需求，导致产品销售减少，加上从客户处获得的服务费及制模销售等收入减少。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。