《香港报摘》--经济日报11月15日

--＂股王＂腾讯 昨日再跌3.7%至192.6港元，从上周高位，腾讯不足一周市值蒸发近1,600亿港元。综合投资界分析，腾讯基本业务虽无出现问题，但美国债息急升，带动短线资金重返美国；科网股处于弱势，腾讯估值较同业高、及该股年内累计升幅达26%，成为大户获利套现对象。