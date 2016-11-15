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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报11月15日

**头版头条**

--＂股王＂腾讯 昨日再跌3.7%至192.6港元，从上周高位，腾讯不足一周市值蒸发近1,600亿港元。综合投资界分析，腾讯基本业务虽无出现问题，但美国债息急升，带动短线资金重返美国；科网股处于弱势，腾讯估值较同业高、及该股年内累计升幅达26%，成为大户获利套现对象。

**其他**

--智能手机业进入第四季旺季，瑞声科技 董事总经理莫祖权透露，踏入11月中，看不到未来一个半月会发现不利状态，相信第四季业绩可以如以往取得约双位数字增长。

--富智康 公布，首三季利润大减63.6%，录得6,545.1万美元。公司此前发布盈警指，受主要客户转型减少需求，导致产品销售减少，加上从客户处获得的服务费及制模销售等收入减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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