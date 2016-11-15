《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月15日

*工商时报：

--金管会银行局统计，近一年台资银行在亚洲据点已从184个，新增到193个据点。其中，缅甸新增四据点、新加坡、柬埔寨都各新增二据点、澳洲新增一据点。

--消息人士透露，上周宣布倒闭的理成营造母公司理成工业，在债权银行团要求下，将在近日内向经济部工业局申请纾困，为此，原订在周二由一银出面召开的银行团会议，暂时延后，倘若经济部同意理成工业的纾困申请，银行团将同意展延其本息缴付。

*经济日报：

--总统蔡英文召开执政决策会议指出，老屋更新面临诱因不足、资金不足、整合不易等三障碍，她要求行政部门月底前提出容积诱因、奖励规范、减免赋税的规划方案；她也指示公股行库积极参与都市更新。

--川普（特朗普）当选美国总统，外界对跨太平洋伙伴协定（TPP）前景感到悲观。行政院长林全昨日晚间接受电视台访问时表示，这等于大家都没搭上第一班车，因此不见得要从悲观来看，反而应该从乐观角度来看说，是不是能够掌握到下一波的机会。

--中信金控 海外发展策略大转弯，过去五年以并购为主的路线，将暂时划下休止符。中信金总经理吴一揆表示，海外并购仅剩参股泰国金融集团与大陆消金公司两案，明年全部以自发性增长为主。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。