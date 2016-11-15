《香港报摘》--信报11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--中国乘美元强势，放手让人民币加速贬值，在岸人民币（CNY)和离岸人民币（CNH）兑美元昨日一口气分别跌破6.84及6.85两大关口，期间未见有入市干预的踪影，昨晚11时半每美元兑人民币收报6.8452，创逾七年半新低。上商财资业务处研究部主管林俊泓称，美滙指数过去两年均未能升穿100.5，料短期内美滙指数突破此水平的机会不大。
**其他**
--经营半岛酒店的大酒店 公布，本港半岛酒店第三季出租率为70%，较去年同期的71%降一个百分点，但平均房租为4,589港元，按年上升6%，平均可出租客房收入亦增加4%，至3,195港元。
--中移动 子公司中移动香港董事兼行政总裁李帆风表示，明年2月将在港推出4.5G制式，首阶段覆盖人流密集的地区，包括尖沙咀及铜锣湾，大部分手机都可支援，现有客户暂时不会加价。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。