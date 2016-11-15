《香港报摘》--信报11月15日

**头版头条**

--中国乘美元强势，放手让人民币加速贬值，在岸人民币（CNY)和离岸人民币（CNH）兑美元昨日一口气分别跌破6.84及6.85两大关口，期间未见有入市干预的踪影，昨晚11时半每美元兑人民币收报6.8452，创逾七年半新低。上商财资业务处研究部主管林俊泓称，美滙指数过去两年均未能升穿100.5，料短期内美滙指数突破此水平的机会不大。

**其他**

--经营半岛酒店的大酒店 公布，本港半岛酒店第三季出租率为70%，较去年同期的71%降一个百分点，但平均房租为4,589港元，按年上升6%，平均可出租客房收入亦增加4%，至3,195港元。

--中移动 子公司中移动香港董事兼行政总裁李帆风表示，明年2月将在港推出4.5G制式，首阶段覆盖人流密集的地区，包括尖沙咀及铜锣湾，大部分手机都可支援，现有客户暂时不会加价。（完）

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