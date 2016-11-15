中国个股：栋梁新材等五公司称恒大人寿增持其股份并自愿锁定六个月

路透上海11月15日 - 在中国恒大人寿对栋梁新材 等五只股票“快进快出”被保监会批评后，据栋梁新材等五家上市公司周一晚公告，恒大人寿买入和卖出相关公司股票均是基于对当时行情的判断，恒大人寿在11月已分别对这些公司股票进行增持，并对所持股票自愿锁定六个月。

栋梁新材称，其已向恒大人寿发函问询，据后者回复，其于9月28日起买入公司股票，持股均价为22.3元人民币；于10月31日和11月1日对公司股票进行了减持，减持均价为22.60元，不存在大幅盈利的情形。但由于减持后舆论解读与恒大人寿投资初衷不符，并对资本市场造成一定影响，恒大人寿已于11月后对公司股票进行了增持并计划长期持有。

积成电子 、国民技术 、中元股份 、金洲管道 周一晚均刊登类似公告称，恒大人寿投资公司股票是对当时资本市场、投资资金配置策略及对公司股票投资价值的合理判断，短线卖出是因公司股价连续下跌后为保障投资资金安全，并不存在大幅盈利。

恒大人寿11月业已对上述四家公司进行增持并计划长期持有，承诺自愿锁定六个月。

三季报显示，恒大人寿分别持有上述公司近5%股票，这种接近举牌线的持股比例引起市场颇多猜测，恒大概念股一度成为炒作热点，不过之后恒大人寿的快速减持，令中小投资者一片哗然。

恒大人寿是中国大型房企--中国恒大 控股的寿险公司。