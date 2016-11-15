韩国数据：10月出口修正后仍较上年同期下降3.2%，进口修正为降4.8%

路透首尔11月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正后数据显示，韩国1 0月出口较上年同期下降3.2%，与初值相同，较9月的降5.9%略有改善。 关税厅数据显示，10月进口较上年同期修正为下降4.8%，略好于初值 的下降5.4%；但降幅大于9月的降1.7%。 10月贸易顺差修正为69.7亿美元，初值为顺差72亿美元 。 以下为韩国关税厅公布的10月贸易数据修正值(经四舍五入)： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 6.97 7.2 出口(10亿美元) 41.97 41.9 (较上年同期变动百分比) -3.2 -3.2 进口(10亿美元) 35.00 34.8 (较上年同期变动百分比) -4.8 -5.4 *初值由韩国产业通商资源部在11月1日公布 [nL4T1D226 F]。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)