韩国数据：10月出口修正后仍较上年同期下降3.2%，进口修正为降4.8%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正后数据显示，韩国1 0月出口较上年同期下降3.2%，与初值相同，较9月的降5.9%略有改善。 关税厅数据显示，10月进口较上年同期修正为下降4.8%，略好于初值 的下降5.4%；但降幅大于9月的降1.7%。 10月贸易顺差修正为69.7亿美元，初值为顺差72亿美元 。 以下为韩国关税厅公布的10月贸易数据修正值(经四舍五入)： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 6.97 7.2 出口(10亿美元) 41.97 41.9 (较上年同期变动百分比) -3.2 -3.2 进口(10亿美元) 35.00 34.8 (较上年同期变动百分比) -4.8 -5.4 *初值由韩国产业通商资源部在11月1日公布 [nL4T1D226 F]。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。