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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 08:56 BJT

韩国数据：10月出口修正后仍较上年同期下降3.2%，进口修正为降4.8%

路透首尔11月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正后数据显示，韩国1
0月出口较上年同期下降3.2%，与初值相同，较9月的降5.9%略有改善。
    
    关税厅数据显示，10月进口较上年同期修正为下降4.8%，略好于初值
的下降5.4%；但降幅大于9月的降1.7%。

    10月贸易顺差修正为69.7亿美元，初值为顺差72亿美元 。
    
    以下为韩国关税厅公布的10月贸易数据修正值(经四舍五入)：

                                     修正值           初值*
    贸易收支(10亿美元)                6.97             7.2
    出口(10亿美元)                   41.97            41.9
        (较上年同期变动百分比)        -3.2            -3.2
    进口(10亿美元)                   35.00            34.8
        (较上年同期变动百分比)        -4.8            -5.4

    *初值由韩国产业通商资源部在11月1日公布 [nL4T1D226
F]。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 张荻)

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